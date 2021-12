É considerado um dos mais importantes historiadores do cinema de animação e dos cartoons. Escreveu mais de 30 livros, com destaque para ‘One Hundred Years of Cinema Animation’ e a enciclopédia de três volumes ‘Animation - A World History’. Estudou direito na Universidade de Milão antes de se mudar para Génova, Itália. Na década de 80 concentrou-se totalmente no estudo da animação. Giannalberto Bendazzi morreu aos 75 anos.