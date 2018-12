Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Gigi’ Radice (1935-2018)

Treinador do último título do Torino.

Por Paulo Fonte | 01:30

Treinador e ex-jogador italiano, orientou o Torino no último título do clube, em 1975/76.



É reconhecido como um dos técnicos mais inovadores da sua época, ao levar o ‘futebol total’ da Holanda para Itália.



Passou pelo Milan, Inter de Milão, Fiorentina, Roma e Bolonha.



Entre 1996 e 1997 treinou o Monza, o seu último trabalho. Como jogador ganhou a Serie A três vezes e venceu uma Taça dos Campeões com o Milan.



Morreu sexta-feira.