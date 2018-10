Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gilberto Benetton (1941-2018)

Um dos fundadores da Benetton.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Treviso e, aos 24 anos, ao lado dos irmãos Luciano, Giuliana e Carlo, fundou a United Colors of Benetton.



Com campanhas publicitárias polémicas, com imagens icónicas de Oliviero Toscani, a marca de moda tornou-se numa das mais influentes a nível mundial.



Com uma fortuna estimada pela ‘Forbes’ em 2,35 mil milhões de euros, Gilberto morreu na sua casa em Treviso, três meses após a morte do seu irmão mais novo, Carlo.