O construtor de guitarras Gilberto Grácio, que colaborou com o guitarrista Carlos Paredes, entre outros músicos, morreu na segunda-feira, aos 85 anos, em Lisboa.



Herdeiro de uma dinastia de construtores de guitarra portuguesa, iniciou-se na arte aos 12 anos, com o seu pai, João Pedro Grácio Júnior. Coordenava um ateliê de construção de instrumentos musicais de corda em Carnaxide, Oeiras, e tinha uma oficina no Cacém, Sintra.