Entre julho de 1966 e novembro de 1968 fez parte de uma das bandas míticas da história do rock’n’roll, os Cream, que fundou com Eric Clapton (guitarras) e Jack Bruce (baixo).É considerado um dos mais importantes bateristas de sempre, a par de Charlie Watts (Rolling Stones), Keith Moon (The Who), John Bonham (Led Zeppelin) e Mitch Mitchell (Jimi Hendrix Experience).O britânico Ginger Baker morreu ontem. Tinha 80 anos.