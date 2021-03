Famoso pelas suas fotografias das grandes casas de moda, o fotógrafo italiano mudou a perceção da imagem desse mundo, com um estilo original e toques de ironia.



Pelas suas lentes passaram nomes como o ex-presidente Barack Obama, o astro Diego Maradona ou o ator Johnny Depp. Natural de Milão, começou a trabalhar com as grandes casas de luxo, como a Versace, nos anos 80. Morreu na sequência de uma infeção causada pela Covid.