Nasceu em 1928 e estudou no Instituto de Arte de Siena. Dedicou-se em primeiro lugar aos filmes de animação, em 1946, mas em 1952 passa para as revistas de banda desenhada.Em 1956 passa a ser o desenhador principal do personagem Mickey (’Topolino’ para os italianos) na versão italiana das revistas da Disney.Foi um dos desenhadores da Disney com a carreira mais longa: 66 anos de desenhos, em especial do rato Mickey.