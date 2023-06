A atriz britânica somou vários prémios na representação, em cinema, televisão e teatro, com destaque para dois Óscares, com os filmes ‘Mulheres Apaixonadas’ (1971) e ‘Um toque de classe’ (1974). Em 1992 trocou a representação pela política ao ser eleita deputada pelo Partido Trabalhista. No Governo de Tony Blair foi ministra dos Transportes, entre 1997 e 1999. Regressou aos palcos em 2016, a tempo de em 2020 vencer um prémio da Academia Britânica de Cinema e Televisão pelo telefilme ‘Elizabeth is Missing’.