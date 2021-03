Monarca do povo Zulu na África do Sul desde 1968, morreu ontem, aos 73 anos, Goodwill Zwelithini. Estava hospitalizado devido a uma crise de diabetes. Foi o oitavo rei zulu, cuja linhagem vem desde 1816, com a ascensão de Shaka, e era o monarca mais antigo de África, com mais de 50 anos de reinado. Teve seis mulheres, duas delas suazis, as princesas maDlamini e Mantfombi Dlamini, filhas do ex-rei da Suazilândia, Sobhuza II, e 18 filhos.