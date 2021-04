Ex-agente do FBI que idealizou o assalto à sede do Partido Democrata (17 de junho de 1972), em Washington, que levou ao escândalo Watergate e custou a presidência dos EUA ao republicano Richard Nixon (demitiu-se a 8 de agosto de 1974). Nunca se arrependeu.



Foi condenado a 20 anos, mas passou menos de 5 na prisão, devido a uma comutação de pena do presidente democrata Jimmy Carter, em 1977. Gordon Liddy morreu, na 3ª feira, aos 90 anos.