Gordon Lightfoot (1938-2023)

Está no Music Hall of Fame do Canadá desde 1986. Escreveu mais de 200 canções de folk, com destaque para ‘Early Mor- ning Rain’, ‘For Lovin’ Me’ e ‘If You Could Read My Mind’, que foram interpretadas por estrelas como Bob Dylan, Grateful Dead, Elvis Presley, Barbra Streisand, Johnny Cash, Harry Belafonte e Peter, Paul & Mary. "Não consigo pensar em nenhuma música de que não goste. Sempre que ouço uma música dele, é como se desejasse que durasse para sempre", disse um dia Bob Dylan sobre Gordon Lightfoot, que morreu aos 84 anos.