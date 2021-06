O primeiro arquiteto alemão a ganhar o Prémio Pritzker alcançou o reconhecimento internacional com as suas igrejas e edifícios monumentais.Nascido em Offenbach am Main, perto de Frankfurt, era filho de um renomado construtor de igrejas e logo seguiu os passos do pai.Com exceção desse projetos, o edifício mais importante é a câmara de Bensberg, perto de Colónia. Venceu o Pritzker, o Óscar da Arquitetura, em 1986.