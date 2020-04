Goyo Benito (1946-2020)

Considerado uma lenda do Real Madrid, o antigo defesa jogou no Bernabéu de 1969 a 1982, venceu seis campeonatos e cinco Taças do Rei.



Representou a seleção de Espanha por 22 vezes. No seu palmarés consta um golo ao FC Porto, em 1979, que decidiu a segunda ronda da Taça dos Campeões.