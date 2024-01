A colecionadora de arte Maria da Graça Carmona e Costa, uma das maiores mecenas privadas do país, morreu segunda-feira, em Lisboa, aos 90 anos. Com a criação, em 1997, juntamente com o marido, Vítor Carmona e Costa, da Fundação Carmona e Costa, consolidou um percurso de mais de meio século de promoção da arte contemporânea portuguesa, com uma atividade filantrópica permanente e a construção de uma coleção própria, um dos maiores acervos do país. Em 2018, o Ministério da Cultura atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural.