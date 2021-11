Músico/baterista, em 1964, ao lado de Ray Thomas (flautista e vocalista), Mike Pinder (teclista), Denny Laine (guitarrista) e Clint Warwick (baixista), fundou os lendários Moody Blues, banda britânica que começou por tocar ‘rhythm and blues’ e viria a ser um dos expoentes do rock progressivo/sinfónico, em que o álbum ‘Days Of Future Passed’, onde brilha ‘Nights in White Satin’, é uma referência. Graeme Edge morreu aos 80 anos, de causas não divulgadas.