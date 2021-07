Complicações de saúde resultantes da Covid-19 ditaram a morte do encenador de ópera, diretor artístico da Birminghan Opera Company e com alguns dos trabalhos mais aclamados no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.Ali, fez ‘O Anel dos Nibelungos’, de Wagner, e a sua última colaboração, em 2019, foi a encenação de ‘Alceste’, de Christoph Willibald Gluck.Nasceu em Birkenhead, Inglaterra, e estreou-se como diretor aos 24 anos.