Grigorij Khizhnyak (1974-2018)

O gigante ucraniano rei dos bloqueios .

Nasceu em Nikolaev, na Ucrânia. Com 2,16 m de altura cedo se destacou na prática do basquetebol e foi um dos melhores jogadores do seu país. Em 2001 e 2002 foi considerado o melhor pivot da Europa e o rei dos bloqueios.



Passou por vários campeonatos como o espanhol, onde jogou no Pamesa Valencia, e no italiano, onde integrou a equipa do Virtus Bolonha. Khizhnyak abandonou a competição em 2010. Morreu aos 44 anos.