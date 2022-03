Foi vice-presidente da Câmara de Caminha entre 2013 e 2021. Natural de Vila Praia de Âncora, licenciou-se em Economia no Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, em 1976.



Antigo diretor do Parque Nacional da Peneda-Gerês, coordenou o projeto de cariz ambiental denominado ‘Da Serra d’Arga à Foz do Âncora’. Guilherme Lagido morreu na terça-feira, aos 68 anos, informou ontem a autarquia de Caminha.