De aliado do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Gustavo Bebianno passou depois a crítico. Advogado formado no Rio de Janeiro, foi um dos principais conselheiros de Bolsonaro durante a campanha presidencial. Bebianno foi demitido do Governo em fevereiro do ano passado e, logo depois, filiou-se no Partido da Social Democracia Brasileira. Morreu ontem de madrugada, aos 56 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante.