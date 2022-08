Nasceu em 1959 e na década de 70 o "bichinho" do jornalismo apanhou-o para sempre. Começou a escrever no Jornal de Angola e tornou-se um crítico do regime liderado por José Eduardo dos Santos, que o condenou em 2000 a um ano de prisão. A sua coragem e espírito tranquilo eram admirados por todos.



Correspondente do Expresso em Angola, fez (antes de falecer vítima de AVC) uma reportagem sobre as próximas eleições de dia 24.