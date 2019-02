Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guy Webster (1929-2019)

Fotografou as estrelas do Rock'N'Roll. Morreu aos 79 anos.

Por Cláudia Machado | 01:00

No exército dos EUA perguntaram-lhe se percebia de fotografia. Mentiu e disse que sim, mas depressa tornou a resposta verdadeira, lendo todos os livros que encontrava sobre a área.



Na vida civil, continuou os estudos, que os pais recusaram pagar, receando que se tornasse paparazzi.



Acabou a fotografar as estrelas do rock - como Rolling Stones, The Doors ou The Beach Boys - para capas de álbuns.



Morreu de cancro do fígado.