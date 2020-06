Gyorgy Karpaty (1935-2020)

Era considerado o ‘Pelé do waterpolo’. Ganhou três medalhas de ouro olímpicas (1952, 1956 e 1964) e três europeus (1954, 1956 e 1962) com a camisola da Hungria, pela qual efetuou 162 jogos.Está no ‘Hall of Fame’ da Federação Internacional de Natação desde 1982. Começou a jogar com 15 anos no Ferencvaros.Conquistou cinco campeonatos húngaros. Gyorgy Karpati morreu aos 84 anos, de causas que não foram reveladas.