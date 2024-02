Ícone da luta pela libertação enquanto membro da Organização do Povo do Sudoeste Africano, tornou-se primeiro-ministro da Namíbia após a independência, em 1990. Na chefia do país desde 2015, estava a terminar o segundo e último mandato.

Foi o principal responsável pelo início das conversações com a Alemanha sobre a revisão das atrocidades cometidas pelo império alemão durante o período colonial e possíveis compensações. Estava hospitalizado, a receber tratamento devido a cancro.