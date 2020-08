Hal Singer (1919-2020)

Nasceu em outubro de 1919 em Tusla, nos Estados Unidos, e em 70 anos de carreira gravou uma centena de álbuns.O saxofone era o seu instrumento de eleição e em 1942, no famoso clube 52nd, trabalhou com as maiores lendas do jazz.Fez inúmeras digressões um pouco por todo o Mundo e, em 1965, instalou-se em França onde casou. Foi nomeado Comandante das Artes e Letras em 1999. Não foi divulgada a causa da morte.