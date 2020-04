Hall Willner (1957-2020)

Era um dos mais respeitados produtores de música dos EUA. Trabalhou, entre outros, com Lou Reed/Metallica (álbum Lulu) e Marianne Faithfull.Supervisionou a música do programa Saturday Night Live, da NBC, desde 1980, e de filmes como ‘The Million Dollar Hotel’ (2000) e ‘Gangs of New York’ (2002).Hal Willner morreu aos 64 anos. Tinha sintomas consistentes com os da doença Covid-19, mas não estava diagnosticado.