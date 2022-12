Baterista neozelandês dos The Clean, uma banda pioneira do indie rock, estava desaparecido desde dia 25 de novembro e foi agora encontrado morto. Com o irmão, David, fundou o grupo em 1978. A banda viria a ser uma das figuras de proa da editora independente Flying Nun, que entre os anos 70 e 90 deu a conhecer o rock independente feito na Nova Zelândia. A banda editou cinco álbuns, o último em 2009. As causas da morte não foram avançadas.