Músico norueguês, foi vocalista da banda Turbonegro entre 1993 e 2009.Formados no final dos anos 80 em Nesodden, a 50 minutos de Oslo, o grupo de death-punk gravou quatro álbuns antes de decidir pôr um ponto final no projeto, em 1998, justificando com o vício do cantor em heroína.De volta em 2002, lançaram mais três discos. Hank acabou por sair em 2010, optando por uma carreira a solo. A causa da morte não foi divulgada.