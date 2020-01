Nasceu em Dortmund e começou a jogar no Westfalia. Mas foi na baliza do Borussia Dortmund e da seleção alemã que se destacou.Fica para sempre ligado ao ‘golo-fantasma’ sofrido na final do Mundial de 1966 diante da Inglaterra (venceu por 4-2) em Wembley. No prolongamento, um remate de Geoff Hurst leva a bola ao poste e depois a percorrer a linha de baliza. Árbitro validou o golo, o 3º dos ingleses.Hans Tilkowski morreu aos 84 anos.