Crítico literário e professor catedrático em Yale (EUA) era um admirador de José Saramago (1922-2010). No final dos anos 90 do século XX chegou a definir o prémio Nobel da Literatura (1998) português como o "maior romancista vivo".



Escreveu mais de 20 livros - o mais conhecido é ‘A Ansiedade da Influência’ -, foi finalista do National Book Award e membro da Academia Americana de Artes e Letras. Harold Bloom morreu aos 89 anos.