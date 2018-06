Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Harold Davis (1933-2018)

Homem de ferro do futebol escocês.

Por Paulo Fonte | 02:00

Conhecido como o Homem de Ferro de Ibrox, o estádio do clube escocês Rangers, começou como futebolista no East Fife, em 1950.



No ano seguinte foi chamado a cumprir o serviço militar e destacado para a Guerra da Coreia, em que sofreu sérios ferimentos que o obrigaram a passar dois anos hospitalizado.



Com força de vontade voltou ao futebol e entre 1956 e 1964 representou o Rangers, onde ganhou quatro títulos de campeão.