Conquistou onze troféus ao serviço do Celtic: seis campeonatos da Escócia, três taças e duas taças da Liga.É um dos dois jogadores na história dos ‘católicos’ de Glasgow que faturou um hat trick diante dos arquirrivais ‘protestantes’ do Rangers (1973).O outro é Moussa Dembélé (2016). Nas sete épocas (1969/70 - 1975/76) que brilhou com a camisola do Celtic e marcou 123 golos em todas as provas. Harry Hood morreu aos 74 anos.