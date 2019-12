Estamos a 15 de maio de 1960. O Saint-Étienne acaba de marcar o 2-1 diante do AS Mónaco na final da Taça de França. Faltam dois minutos para acabar o jogo.



O médio Biancheri aponta um livre direto e empata a partida. O Mónaco acaba por ganhar no prolongamento. É o primeiro troféu do clube do principado. Biancheri irá ganhar ainda dois campeonatos como técnico do Mónaco em 1961 e 1963. Foi diretor desportivo da equipa até 2005.