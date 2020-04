Entre 1957 e 1966 foi um dos contrabaixistas mais importantes do free-jazz. Fez partes dos grupos de Cecil Taylor, Albert Ayler e Don Cherry. Porém, no final dos anos 60 do século XX, desapareceu de circulação.Chegou a viver na rua. Em 1986, uma revista publicou mesmo o seu obituário. Reapareceu em 2003. Brilhou num festival em Nova Iorque e não mais parou de mostrar a sua genialidade.Henry Grimes morreu aos 82 anos, vítima da Covid-19.