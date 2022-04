O antigo presidente do Parlamento Europeu Henry Plumb, único britânico a ocupar o cargo, morreu ontem, aos 97 anos. Entrou na política como líder da União Nacional de Agricultores do Reino Unido, setor a que a família sempre esteve ligada. Tornou-se membro do Partido Conservador e foi eleito para o Parlamento Europeu, onde esteve de 1979 a 1999, sendo presidente entre 1987 e 1989. Deixa uma fundação com o seu nome.