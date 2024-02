Mestre em Banca e Finanças pela University College of North Wales e em Economia Financeira pela Universidade de Londres, Herbert Wigwe era uma referência internacional no setor da banca. Natural de Ibadan, Nigéria, o cofundador do Access Bank e fundador da Wigwe University perdeu a vida a caminho de Las Vegas, quando o helicóptero em que seguia se despenhou próximo de uma cidade fronteiriça entre o Nevada e a Califórnia. Não houve sobreviventes. Entre as seis vítimas mortais do acidente, contam-se a mulher e o filho.