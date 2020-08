Empresário, ativista do movimento conservador Tea Party e antigo candidato à nomeação pelo Partido Republicano às presidenciais dos EUA, em 2012 - desistiu após ter sido acusações de assédio sexual.



Apoiante de Donald Trump, esteve no comício que se realizou num pavilhão em Tulsa (20 de junho), que resultou em inúmeros infetados com o novo coronavírus. Herman Cain morreu aos 74 anos, devido à Covid-19.