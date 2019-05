Escritor norte-americano, conhecido por ser autor de romances sobre a II Guerra Mundial, nasceu numa família de imigrantes judeus russos do Bronx, Nova Iorque.Em 1951 escreveu ‘The Caine Mutiny’ (’Os Revoltados do Caine’), tomando como base a sua experiência em tempo de guerra num navio no oceano Pacífico.A obra valeu-lhe um prémio Pulitzer.Morreu sexta-feira, durante o sono, na sua casa de Palm Springs, Califórnia.