O diplomata e nacionalista angolano Hermínio Escórcio morreu ontem, na África do Sul, aos 88 anos, vítima de doença prolongada. Ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola (no poder desde 1975), participou do processo de libertação nacional desde 1958. Fez parte da delegação do MPLA que negociou tréguas com os portugueses em Liamege, província de Moxico. Chegou a ser preso pela PIDE, antiga polícia política portuguesa. Foi embaixador de Angola na Argentina e dirigente honorário do clube de Pedro de Luanda.