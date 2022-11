Pioneiro da figuração narrativa, o pintor nascido no Haiti e radicado em França viveu em Nova Iorque, EUA, onde se inscreveu na Art Student’s League.Agastado com as situações de racismo, em 1961 instalou-se em Paris e um ano depois, com outros artistas, lançou a corrente de figuração narrativa, que teve a primeira manifestação coletiva com a exposição ‘Mythologies Quotidiennes’.Morreu devido a uma embolia pulmonar.