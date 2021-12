Formou-se em História, mas a carreira construiu-a, em grande parte, no jornalismo. Irmão do socialista Carlos César, o açoriano Horácio Vale César passou pela rádio e por jornais como o Correio da Manhã e o ‘Semanário’.



Depois, foi assessor político e porta-voz do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama. Morreu ontem, aos 71 anos, vítima de cancro. O funeral é amanhã, às 15h00, no Cemitério do Alto de S. João, Lisboa.