Foi fundamental na criação de algumas das músicas mais memoráveis e grooves soul da década de 1970. Nascido a 22 de agosto de 1941, em Memphis, Tennessee, o baterista Howard Lee Grimes apresentou-se pela primeira vez em público aos 12 anos, com Rufus Thomas. Ficou conhecido como membro da Hi Rhythm Section em discos de Al Green e Ann Peebles. Morreu de insuficiência renal no passado sábado. Tinha 81 anos.