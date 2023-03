O músico norte-americano Howie Kane morreu aos 78 anos. Foi um dos fundadores dos Jay and the Americans, banda batizada pela dupla Leiber e Stoller, responsável pelos êxitos ‘Hound Dog’ e ‘Jailhouse Rock’ celebrizados por Elvis Presley, bem como ‘Stand By Me’ de Ben E. King.



O grupo fundado em 1960 - separou-se em 1973 e voltou em 2006 - teve vários sucessos nos EUA, como a ‘Come A Little Bit Closer’, música usada no filme ‘Guardians of the Galaxy Volume 2’, de 2017, que vendeu mais de 2,6 milhões de cópias.