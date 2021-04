Hubert Faure foi um dos 177 franceses que no dia ‘D’ desembarcaram na Normandia, a 6 de junho de 1944. Lembrado pelo compromisso e heroísmo com que integrou o batalhão kieffer, era também um dos dois sobreviventes desse momento histórico para o país. Do mesmo comando, apenas Léon Gautier está agora vivo, aos 98 anos. O Presidente francês Macron sublinhou a gratidão da nação ao militar, que morreu este sábado, aos 106 anos.