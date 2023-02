O músico Huey ‘Piano’ Smith morreu aos 89 anos. Pianista e cantor, era considerado um dos pioneiros do rock’n’roll. Gravou singles que ficaram para a história como ‘Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu’, ‘Don't You Just Know It’ e ‘Sea Cruise’.



Este último foi regravado por estrelas como Bruce Springsteen, John Fogerty, Beach Boys e Eagles. O falecido Dr. John chegou a dizer que Smith abriu "a porta do funk, colocando-o no mainstream da música mundial". Influenciou bandas como os Aerosmith e Gratefull Dead.