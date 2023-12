A morte, sem causa divulgada, deixou o mundo da gastronomia em choque: Hugo Dias Castro, chef e dono do restaurante Pastus, em Paço de Arcos, que recebeu este ano uma menção no ‘Guia Michelin’, desaparece aos 34 anos. Natural de Guimarães, formou-se em Cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. Colaborou com o 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, no Terraço e no Tavares Rico. "Perdi o meu melhor amigo. O meu companheiro", escreveu a mulher, Anna Karen Fuentes, no Instagram. Deixa dois filhos.