Atleta brasileiro fez parte da equipa olímpica de saltos para a água nos Jogos do Rio 2016. Nascido no Pará, começou a destacar-se ainda júnior, com especialidade no trampolim de três metros, e disputou campeonatos pan-americanos e Mundiais, além dos Jogos Olímpicos de 2016, onde alcançou a oitava posição.



Em 2014, foi dos primeiros atletas brasileiros de alto rendimento a assumir a homossexualidade. Morreu vítima de infeção pulmonar.