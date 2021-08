Foi costureira de Amália Rodrigues (1920-1999) desde a década de 70 do século XX, e tornou-se grande amiga da fadista, para quem desenhou e costurou vestidos para serem exibidos em ocasiões especiais, nos espetáculos ou para uso no dia a dia.



Ilda Aleixo morreu na passada terça-feira, aos 100 anos (feitos a 6 de março último), em Oliveira do Hospital, num lar onde vivia desde 2018, vítima de uma insuficiência cardíaca.