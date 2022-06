Nas décadas de 1950 e 60 apontada como uma das mulheres mais bonitas do Brasil, a atriz e modelo começou a sua carreira no mundo do espetáculo em 1947, através de um concurso de beleza promovido pelo jornal ‘O Globo’. Dois anos depois entrou no filme ‘Iracema’ e a partir daí iniciou o seu trabalho em telenovelas. Destaque para ‘Anjo Mau’ (1976), ‘Mandala’ (1987) e ‘Rainha da Sucata’ (1990). Morreu de cancro do pulmão.