Inga Swenson (1932-2023)

Popularizada pela participação na série televisiva ‘Benson’, que foi para o ar no início da década de 1980, a atriz Inga Swenson morreu aos 90 anos, numa casa de repouso nos EUA. Começou a carreira no teatro, na Broadway, em ‘New Faces Of 1956’ (entre os novos rostos do ano estavam Maggie Smith, Billie Hayes e Jane Connell). Fez mais seis produções na meca do teatro norte-americano, que lhe valeram duas indicações aos Tony (os Óscares das artes de palco). Mudou-se depois para o ecrã, tendo participado em dezenas de séries e filmes.