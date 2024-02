Modelo, atriz e designer de joias, nasceu em Roma, mas passou a infância na Suíça, antes de se mudar para um colégio em Inglaterra. Filha do príncipe austro-húngaro Tassilo Fürstenberg e de lara Agnelli, membro do clã da Fiat, aos 14 anos já era modelo do estilista Emilio Pucci, pouco antes de conhecer o príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, com quem se casou aos 15 anos. Casaria uma segunda vez, com o empresário Francisco Pignatari. Ícone das décadas de 60 e 70, protagonizou cerca de trinta filmes. Morreu ontem aos 83 anos.